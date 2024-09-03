Израиль ударил по пусковым установкам "Хезболлы" в ответ на обстрел

Израильская военная авиация нанесла удары по десяти пусковым установкам группировки "Хезболла". Они были расположены на юге Ливана и использовались боевиками для обстрелов по израильской территории.﻿ Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

В заявлении израильского военного ведомства указывается, что 10 пусковых установок "Хезболлы", по которым были нанесены удары с воздуха, представляли угрозу для граждан Израиля. Они располагались в районах Зибкина и Чихино на юге территории Ливана.

"Кроме того были обстреляны наблюдательные посты "Хезболлы" в районе Хула на юге Ливана" , - передали в ЦАХАЛ.

Также в Армии обороны Израиля рассказали об атаке со стороны боевиков и работе ПВО для перехвата снарядов.

"В результате ударов по пусковым установкам по территории Израиля было выпущено несколько снарядов, которые, как было обнаружено, переходили из Ливана в сторону района Араб-эль-Арамше" , - говорится в заявлении.

В ЦАХАЛе добавили, что несколько снарядов были перехвачены средствами ПВО, а другие "упали на открытых территориях".

Данные о возможных пострадавших не поступали.

Обстрелы со стороны Ливана и удары Израиля.

Напомним, между Израилем и Ливаном, где действует поддерживаемая Ираном исламистская группировка "Хезболла", обстрелы происходят не редко. Однако сейчас удары существенно участились и обострение происходит на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке.

Как сообщалось, 27 июля "Хезболла" нанесла удар по стадиону на Голанских высотах в Израиле, и в результате обстрела погибли более 10 детей, еще более 30 человек были ранены.

Израиль заявил, что атака "Хезболлы" не останется без ответа, и предупредил Ливан о войне, которая может быть "разрушительной".

Сообщалось, что по данным СМИ, Израиль готовился к многодневной атаке со стороны Ирана и "Хезболлы".

Также сообщалось, что 20 августа израильская армия ударила по складам ливанской группировки в долине Бека. А недавно войска Израиля ударили по объектам "Хезболлы" в районах Марун эль-Рас и Айта аш-Шаб на юге Ливана.

Позже, 25 августа, боевики "Хезболла" из Ливана обстреляли Израиль сотнями ракет и беспилотников. ЦАХАЛ ответил на атаку ударами по объектам "Хезболла" в Ливане.

Добавим, что в Соединенных Штатах Америки считают, что эта перестрелка грозит перерасти в региональную войну на Ближнем Востоке.