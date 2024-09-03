Байден прокоментував вбивство ХАМАСом ізраїльських заручників

Президент США Джо Байден після вбивства бойовиками ХАМАС заручників, захоплених в Ізраїлі, наголосив на важливості притягнення до відповідальності лідерів цього терористичного угруповання.﻿ Про це йдеться у заяві Білого дому, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Американський президент разом з віцепрезидентом Камалою Гарріс провели зустріч 2 вересня з командою США з переговорів щодо угоди стосовно звільнення заручників, яких утримують представники ХАМАС.

У заяві Білого дому вказується, що Байден "висловив своє пригнічення та обурення вбивством, і підтвердив важливість притягнення лідерів ХАМАС до відповідальності".

Крім того, Байден та Гарріс отримали "оновлену інформацію" від переговорної групи США щодо статусу перехідної пропозиції, викладеної Штатами, Катаром і Єгиптом.

"Вони обговорили наступні кроки в поточних зусиллях із забезпечення звільнення заручників, включаючи продовження консультацій зі співпосередниками Катаром і Єгиптом" , - йдеться в повідомленні прес-службі американського президента.

Вбивство заручників бойовиками ХАМАС

Нагадаємо, у липні терористична організація ХАМАС погодилася з пропозицією США розпочати переговори про звільнення ізраїльських заручників. Проте сторони досі не змогли домовитися про фінальний варіант мирної угоди. Переговори досі тривають.

Кілька днів тому у Секторі Газа ізраїльські військові виявили у тунелях під містом Рафах тіла шести заручників, яких ХАМАС захопив у полон ще у жовтні 2023 року. За даними слідства, терористи вбили людей незадовго до того, як до них дісталися сили ЦАХАЛ.

Вже ввечері 1 вересня в багатьох містах Ізраїлю спалахнули акції протесту, де лунали вимоги до уряду домовитися про припинення вогню з ХАМАС і повернути додому всіх ізраїльських заручників.