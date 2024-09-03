Байден прокомментировал убийство ХАМАСом израильских заложников

Президент США Джо Байден после убийства боевиками ХАМАС заложников, захваченных в Израиле, подчеркнул важность привлечения к ответственности лидеров этой террористической группировки.﻿ Об этом говорится в заявлении Белого дома, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Американский президент вместе с вице-президентом Камалой Харрис провели встречу 2 сентября с командой США по переговорам по соглашению по освобождению заложников, удерживаемых представителями ХАМАС.

В заявлении Белого дома указывается, что Байден "выразил свое угнетение и возмущение убийством и подтвердил важность привлечения лидеров ХАМАС к ответственности".

Кроме того, Байден и Харрис получили "обновленную информацию" от переговорной группы США о статусе переходного предложения, изложенного Штатами, Катаром и Египтом.

"Они обсудили следующие шаги в текущих усилиях по обеспечению освобождения заложников, включая продление консультаций с сопосредниками Катаром и Египтом" , - говорится в сообщении пресс-службы американского президента.

Убийство заложников боевиками ХАМАС

Напомним, в июле террористическая организация ХАМАС согласилась с предложением США начать переговоры об освобождении израильских заложников. Однако стороны до сих пор не смогли договориться о финальном варианте мирного соглашения. Переговоры до сих пор продолжаются.

Несколько дней назад в Секторе Газа израильские военные обнаружили в туннелях под городом Рафах тела шести заложников, которых ХАМАС захватил в плен еще в октябре 2023 года. По данным следствия, террористы убили людей незадолго до того, как до них добрались силі ЦАХАЛ.

Уже вечером 1 сентября во многих городах Израиля вспыхнули акции протеста, где звучали требования к правительству договориться о прекращении огня с ХАМАС и вернуть домой всех израильских заложников.