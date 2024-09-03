ISW у своїх звітах окремо аналізуватиме українські операції в РФ

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у звітах про російське вторгнення в Україну запроваджує новий розділ – "Українські операції в Російській Федерації", повідомляє Українська правда.

"ISW представляє новий розділ "Оцінки наступальної кампанії Росії" (війни проти України – ред.) – "Українські операції в Російській Федерації", в якому відстежуватиме українські наземні атаки, наступальні операції та дальні удари на території Росії.

Надалі ISW буде повідомляти в цьому розділі про тактичні оновлення щодо українських наступальних операцій у Курській області, якщо тільки не відбудеться значних змін у ситуації на місцях. У цьому розділі ISW також відстежуватиме українські удари з великої відстані по цілях на території Російської Федерації. Однак у ньому ISW не даватиме оцінок щодо цілей та можливостей України" , – йдеться у повідомленні.

У новому розділі аналітики зазначають, що російські війська нещодавно відновили втрачені позиції на схід від Коренево на тлі продовження українських атак у Курській області 2 вересня.

Зазначається, що геолокаційні кадри, опубліковані 2 вересня, вказують на те, що російські війська нещодавно відновили втрачені позиції поблизу Ольговки (на схід від Коренево), і за оцінками ISW, українські сили, ймовірно, відійшли з цього населеного пункту.

Разом з тим російський так званий "військовий" блогер стверджує, що українські війська незначно просунулися вперед поблизу Погребків і Малої Локні (обидва на північний захід від Суджі), і що російські війська раніше залишили позиції в межах цих населених пунктів, щоб уникнути оточення.

Російські джерела стверджують, що 1 і 2 вересня українські сили проводили штурмові операції на південний захід від Кореневого біля Комарівки; біля самого Кореневого; на схід від Кореневого біля Ольгівки і Крем'яного; на північний захід від Суджі біля Малої Локні; на північ від Суджі біля Черкаського Поперечного і Російського Поперечного; на північний схід від Суджі біля Великого Солдатського і Мартинівки; і на південний схід від Суджі біля Борьки.

Російський блогер твердить, що українські війська продовжують завдавати ударів по російських понтонних переправах через річку Сейм у Глушковському районі (на захід від нинішньої української лінії фронту в Курській області).

Ключові висновки ISW за 2 вересня