ISW в своих отчетах отдельно будет анализировать украинские операции в РФ
Аналитики Института изучения войны (ISW) в отчетах о российском вторжении в Украину вводит новый раздел – "Украинские операции в Российской Федерации", сообщает Украинская правда.
"ISW представляет новый раздел „Оценки наступательной кампании России" (войны против Украины – ред.) – "Украинские операции в Российской Федерации", в котором будет отслеживать украинские наземные атаки, наступательные операции и дальние удары на территории России.
В дальнейшем ISW будет сообщать в этом разделе о тактических обновлениях относительно украинских наступательных операций в Курской области, если только не произойдет значительных изменений в ситуации на местах. В этом разделе ISW также будет отслеживать украинские удары с большого расстояния по целям на территории Российской Федерации. Однако в нем ISW не будет давать оценок относительно целей и возможностей Украины", – говорится в сообщении.
В новом разделе аналитики отмечают, что российские войска недавно восстановили утраченные позиции к востоку от Коренево на фоне продолжения украинских атак в Курской области 2 сентября.
Отмечается, что геолокационные кадры, опубликованные 2 сентября, указывают на то, что российские войска недавно восстановили утраченные позиции вблизи Ольговки (к востоку от Коренево), и по оценкам ISW, украинские силы, вероятно, отошли из этого населенного пункта.
Вместе с тем российский так называемый "военный" блогер утверждает, что украинские войска незначительно продвинулись вперед вблизи Погребков и Малой Локни (оба к северо-западу от Суджи), и что российские войска ранее оставили позиции в пределах этих населенных пунктов, чтобы избежать окружения.
Российские источники утверждают, что 1 и 2 сентября украинские силы проводили штурмовые операции к юго-западу от Кореневого возле Комаровки; возле самого Кореневого; к востоку от Кореневого возле Ольговки и Кремневого; к северо-западу от Суджи возле Малой Локни; к северу от Суджи возле Черкасского Поперечного и Русского Поперечного; к северо-востоку от Суджи возле Большого Солдатского и Мартыновки; и к юго-востоку от Суджи возле Борьки.
Российский блогер утверждает, что украинские войска продолжают наносить удары по российским понтонным переправам через реку Сейм в Глушковском районе (к западу от нынешней украинской линии фронта в Курской области).
Ключевые выводы ISW за 2 сентября
- Ожидается, что Иран "неизбежно" доставит баллистические ракеты в Россию для поддержки российского вторжения в Украину.
- Правитель России Владимир Путин дал интервью монгольскому изданию "Unuudur" накануне своего визита в Монголию 2-3 сентября, подчеркнув исторические и современные российско-монгольские отношения, а также текущие трехсторонние экономические и энергетические инициативы с Монголией и Китайской Народной Республикой.
- Российские и монгольские официальные лица отметили, что ордер Международного уголовного суда на арест Путина не повлияет на текущий визит Путина в Монголию, несмотря на юридическое обязательство Монголии выполнить этот ордер.
- Российские власти задержали заместителя командующего Ленинградского военного округа генерал-майора Валерия Муминджанова 2 сентября по обвинению в коррупции.
- Российские войска недавно восстановили утраченные позиции к востоку от Коренево на фоне продолжения украинских операций в Курской области 2 сентября.
- Российские войска недавно продвинулись в направлении Северска, Часового Яра, Покровска и на юго-запад от Донецка.
- Представители Министерства обороны РФ отмечают возможности российской военной подготовки, вероятно, в попытке способствовать набору на военную службу и в рамках долгосрочных усилий по восстановлению российского офицерского корпуса.
- Российские оккупационные чиновники объявили о начале учебного года на оккупированной территории Украины, подчеркнув усилия России, направленные на кооптацию образовательной системы, принудительную русификацию и милитаризацию украинских детей и молодежи.