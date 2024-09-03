ISW в своих отчетах отдельно будет анализировать украинские операции в РФ

Аналитики Института изучения войны (ISW) в отчетах о российском вторжении в Украину вводит новый раздел – "Украинские операции в Российской Федерации", сообщает Украинская правда.

"ISW представляет новый раздел „Оценки наступательной кампании России" (войны против Украины – ред.) – "Украинские операции в Российской Федерации", в котором будет отслеживать украинские наземные атаки, наступательные операции и дальние удары на территории России.

В дальнейшем ISW будет сообщать в этом разделе о тактических обновлениях относительно украинских наступательных операций в Курской области, если только не произойдет значительных изменений в ситуации на местах. В этом разделе ISW также будет отслеживать украинские удары с большого расстояния по целям на территории Российской Федерации. Однако в нем ISW не будет давать оценок относительно целей и возможностей Украины" , – говорится в сообщении.

В новом разделе аналитики отмечают, что российские войска недавно восстановили утраченные позиции к востоку от Коренево на фоне продолжения украинских атак в Курской области 2 сентября.

Отмечается, что геолокационные кадры, опубликованные 2 сентября, указывают на то, что российские войска недавно восстановили утраченные позиции вблизи Ольговки (к востоку от Коренево), и по оценкам ISW, украинские силы, вероятно, отошли из этого населенного пункта.

Вместе с тем российский так называемый "военный" блогер утверждает, что украинские войска незначительно продвинулись вперед вблизи Погребков и Малой Локни (оба к северо-западу от Суджи), и что российские войска ранее оставили позиции в пределах этих населенных пунктов, чтобы избежать окружения.

Российские источники утверждают, что 1 и 2 сентября украинские силы проводили штурмовые операции к юго-западу от Кореневого возле Комаровки; возле самого Кореневого; к востоку от Кореневого возле Ольговки и Кремневого; к северо-западу от Суджи возле Малой Локни; к северу от Суджи возле Черкасского Поперечного и Русского Поперечного; к северо-востоку от Суджи возле Большого Солдатского и Мартыновки; и к юго-востоку от Суджи возле Борьки.

Российский блогер утверждает, что украинские войска продолжают наносить удары по российским понтонным переправам через реку Сейм в Глушковском районе (к западу от нынешней украинской линии фронта в Курской области).

Ключевые выводы ISW за 2 сентября