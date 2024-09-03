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Курс валют НБУ на 3 вересня

Курс валют НБУ на 3 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 3 вересня 2024 року

Курс долара порівняно з 2 вересня досяг рівня 41.0976 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 45.4622 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 53.9735 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився на 6 коп. до 48.2763 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого впав на 1 коп. до 10.6302 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.097 600 +0.0384
EUR Євро 45.462 200 --0.0396
GBP Фунт стерлінгів 53.973 500 --0.1446
CHF Швейцарський франк 48.276 300 --0.0599
PLN Польський злотий 10.630 200 --0.0052

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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