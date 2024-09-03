Курс валют НБУ на 3 вересня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 3 вересня 2024 року
Курс долара порівняно з 2 вересня досяг рівня 41.0976 за 1 долар.
Курс євро знизився до позначки 45.4622 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 53.9735 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився на 6 коп. до 48.2763 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого впав на 1 коп. до 10.6302 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.097 600
|EUR
|Євро
|45.462 200
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53.973 500
|CHF
|Швейцарський франк
|48.276 300
|PLN
|Польський злотий
|10.630 200
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.