Курс валют НБУ на 3 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 3 вересня 2024 року

Курс долара порівняно з 2 вересня досяг рівня 41.0976 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 45.4622 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 53.9735 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився на 6 коп. до 48.2763 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого впав на 1 коп. до 10.6302 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.097 600 EUR Євро 45.462 200 GBP Фунт стерлінгів 53.973 500 CHF Швейцарський франк 48.276 300 PLN Польський злотий 10.630 200

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.