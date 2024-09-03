Курс валют НБУ на 3 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 3 сентября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 2 сентября, достиг уровня 41.0976 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 45.4622 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 53.9735 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на 6 коп до 48.2763 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого упал на 1 коп до 10.6302 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.097 600 EUR Евро 45.462 200 GBP Фунт стерлингов 53.973 500 CHF Швейцарский франк 48.276 300 PLN Польский злотый 10.630 200

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.