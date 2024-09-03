Курс валют НБУ на 3 сентября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 3 сентября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 2 сентября, достиг уровня 41.0976 за 1 доллар.
Курс евро снизился до отметки 45.4622 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов снизился до отметки 53.9735 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился на 6 коп до 48.2763 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого упал на 1 коп до 10.6302 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.097600
|EUR
|Евро
|45.462200
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.973500
|CHF
|Швейцарский франк
|48.276300
|PLN
|Польский злотый
|10.630200
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.