Close button

Курс валют НБУ на 3 сентября

Курс валют НБУ на 3 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 3 сентября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 2 сентября, достиг уровня 41.0976 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 45.4622 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 53.9735 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на 6 коп до 48.2763 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого упал на 1 коп до 10.6302 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.097600 +0.0384
EUR Евро 45.462200 --0.0396
GBP Фунт стерлингов 53.973500 --0.1446
CHF Швейцарский франк 48.276300 --0.0599
PLN Польский злотый 10.630200 --0.0052

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

Новости

Популярные темы форума

analytics