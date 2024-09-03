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ЗСУ знешкодили понад тисячу окупантів та десятки одиниць техніки ворога

ЗСУ знешкодили понад тисячу окупантів та десятки одиниць техніки ворога
Фото: wikimedia.org

Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 360 окупантів, 35 ББМ, 18 артилерійських систем та 10 танків, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 03.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 618 960 (+1 360) осіб,
  • танків – 8 611 (+10) од,
  • бойових броньованих машин – 16 821 (+35) од,
  • артилерійських систем – 17 664 (+18) од,
  • РСЗВ – 1177 (+0) од,
  • засобів ППО – 940 (+0) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 573 (+36) од,
  • крилатих ракет – 2 578 (+21),
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23 972 (+47) од,
  • спеціальної техніки – 3 003 (+9) од.

Дані уточнюються.

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