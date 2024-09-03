ЗСУ знешкодили понад тисячу окупантів та десятки одиниць техніки ворога

Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 360 окупантів, 35 ББМ, 18 артилерійських систем та 10 танків, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 03.09.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 618 960 (+1 360) осіб,

танків – 8 611 (+10) од,

бойових броньованих машин – 16 821 (+35) од,

артилерійських систем – 17 664 (+18) од,

РСЗВ – 1177 (+0) од,

засобів ППО – 940 (+0) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 573 (+36) од,

крилатих ракет – 2 578 (+21),

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 23 972 (+47) од,

спеціальної техніки – 3 003 (+9) од.

Дані уточнюються.