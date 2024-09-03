Close button

ВСУ обезвредили более тысячи оккупантов и десятки единиц техники врага

ВСУ обезвредили более тысячи оккупантов и десятки единиц техники врага
Фото: wikimedia.org

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 360 оккупантов, 35 ББМ, 18 артиллерийских систем и 10 танков, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 03.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 618 960 (+1 360) человек,
  • танков – 8 611 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин – 16 821 (+35) ед,
  • артиллерийских систем – 17 664 (+18) ед,
  • РСЗО – 1177 (+0) ед,
  • средств ПВО – 940 (+0) ед,
  • самолетов – 368 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 573 (+36) ед,
  • крылатых ракет – 2 578 (+21),
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 23 972 (+47) ед,
  • специальной техники – 3 003 (+9) ед.

Данные уточняются.

Новости

Популярные темы форума

analytics