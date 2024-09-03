ВСУ обезвредили более тысячи оккупантов и десятки единиц техники врага

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 360 оккупантов, 35 ББМ, 18 артиллерийских систем и 10 танков, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 03.09.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 618 960 (+1 360) человек,

танков – 8 611 (+10) ед,

боевых бронированных машин – 16 821 (+35) ед,

артиллерийских систем – 17 664 (+18) ед,

РСЗО – 1177 (+0) ед,

средств ПВО – 940 (+0) ед,

самолетов – 368 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 573 (+36) ед,

крылатых ракет – 2 578 (+21),

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 23 972 (+47) ед,

специальной техники – 3 003 (+9) ед.

Данные уточняются.