ВСУ обезвредили более тысячи оккупантов и десятки единиц техники врага
Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 360 оккупантов, 35 ББМ, 18 артиллерийских систем и 10 танков, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 03.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 618 960 (+1 360) человек,
- танков – 8 611 (+10) ед,
- боевых бронированных машин – 16 821 (+35) ед,
- артиллерийских систем – 17 664 (+18) ед,
- РСЗО – 1177 (+0) ед,
- средств ПВО – 940 (+0) ед,
- самолетов – 368 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 573 (+36) ед,
- крылатых ракет – 2 578 (+21),
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 23 972 (+47) ед,
- специальной техники – 3 003 (+9) ед.
Данные уточняются.