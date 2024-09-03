РосЗМІ: Ударні безпілотники атакували аеродром у Твері
Російську Тверську область атакували ударні безпілотники — БпЛА атакуют аеродром, який розташований на околицях Твері, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні низки російських Telegram-каналів.
Зазначається, що о 22.50 місцеві жителі помітили щонайменше один безпілотник, що летить у бік аеродрому Мігалово. Перед цим було чутно звук прольоту БПЛА. По дрону відкрили вогонь з автоматів, працює ППО.
Місцеві пабліки повідомляють про атаку БпЛА в районі Мігалова.
Як повiдомлялось, 1 вересня дрони атакували нафтопереробний завод у російській столиці Москві та ще десяток регіонів.