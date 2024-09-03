РосСМИ: Ударные беспилотники атаковали аэродром в Твери

Российскую Тверскую область атаковали ударные беспилотники — БпЛА атакуют аэродром, расположенный в окрестностях Твери, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении ряда российских Telegram-каналов.

Отмечается, что в 22.50 местные жители заметили по меньшей мере один беспилотник, летящий в сторону аэродрома Мигалово. Перед этим был слышен звук пролета БПЛА. По дрону открыли огонь из автоматов, работает ПВО.

Местные паблики сообщают об атаке БпЛА в районе Мигалова.

Как сообщалось, 1 сентября дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российской столице в Москве и еще десяток регионов.