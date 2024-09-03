ПАР підтримала "мирний план" Китаю і Бразилії щодо завершення війни в Україні

Південноафриканська республіка (ПАР) підтримує "мирний план" з врегулювання російсько-української війни, що запропонували Китай і Бразилія, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив президент ПАР Сиріл Рамафоса за підсумками зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном, повідомляє CCTV.

За його словами, Південна Африка підтримує запропонований Китаєм і Бразилією консенсус з шести пунктів для врегулювання конфлікту в Україні.

"Між Китаєм і ПАР встановлено високий рівень політичної довіри. Між країнами існує глибока традиційна дружба. Наші позиції та цілі з багатьох питань збігаються" , - сказав Рамафоса.

Очільник ПАР перебуває з офіційним візитом у Китаї. Там він планує взяти участь у Саміті форуму китайсько-африканського співробітництва, що відбудеться з 4 по 6 вересня.

Мирний план завершення війни України з РФ

В червні цього року у Швейцарії відбувся саміт миру з імплементації "формули миру" президента України Володимира Зеленського.

В зустрічі взяли участь представники близько 100 країн та міжнародних організацій. Під час зустрічі розглядалися три питання "формули": ядерна безпека; продовольча безпека та свобода судноплавства; гуманітарні питання.

Офіційний Київ до кінця року має намір провести другий саміт миру в Саудівській Аравії.

Альтернативні "мирні плани"

Напередодні саміту в Швейцарії, Китай почав просувати в іноземних урядах свій власний альтернативний "мирний план".

Бразилія пропонувала власну версію плану з припинення війни, в якому пропонувала Україні відмовитися від Криму.

Сиріл Рамафоса у червні 2023 року відвідав Київ і запропонував власний план закінчення війни, що складається з 10 пунктів.