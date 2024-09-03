ЮАР поддержала "мирный план" Китая и Бразилии по завершению войны в Украине
Южноафриканская республика (ЮАР) поддерживает "мирный план" по урегулированию российско-украинской войны, который предложили Китай и Бразилия, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса по итогам встречи с лидером КНР Си Цзиньпином, сообщает CCTV.
По его словам, Южная Африка поддерживает предложенный Китаем и Бразилией консенсус из шести пунктов для урегулирования конфликта в Украине.
"Между Китаем и ЮАР установлен высокий уровень политического доверия. Между странами существует глубокая традиционная дружба. Наши позиции и цели по многим вопросам совпадают", - сказал Рамафоса.
Глава ЮАР находится с официальным визитом в Китае. Там он планирует принять участие в Саммите форума китайско-африканского сотрудничества, который пройдет с 4 по 6 сентября.
Мирный план завершения войны Украины с РФ
В июне этого года в Швейцарии прошел саммит мира по имплементации "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского.
Во встрече приняли участие представители около 100 стран и международных организаций. В ходе встречи рассматривались три вопроса "формулы": ядерная безопасность; продовольственная безопасность и свобода судоходства; гуманитарные вопросы.
Официальный Киев до конца года намерен провести второй саммит мира в Саудовской Аравии.
Альтернативные "мирные планы"
Накануне саммита в Швейцарии, Китай начал продвигать в иностранных правительствах свой собственный альтернативный "мирный план".
Бразилия предлагала собственную версию плана по прекращению войны, в котором предлагала Украине отказаться от Крыма.
Сирил Рамафоса в июне 2023 года посетил Киев и предложил собственный план окончания войны, состоящий из 10 пунктов.