Росіяни атакували Україну "Шахедами" та балістикою: як відпрацювала ППО

У ніч на 3 вересня російські війська вдарили по Україні безпілотниками типу Shahed, балістикою та керованою авіаракетою. Сили протиповітряної оборони збили 27 "Шахедів", решта дронів локаційно втрачені чи полетіли на територію, яку контролює РФ.

Про це повідомляють﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом окупанти запустили три балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 із Криму, керовану авіаційну ракету Х-59/69 із Курської області РФ та 35 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 (райони пусків – Курська область РФ та мис Чауда, Крим).

"В результаті протиповітряного бою збито 27 ударних БпЛА Shahed-131/136, шість – локаційно втрачені, інформація про руйнування чи потерпілих не надходила. Ще два ворожі безпілотники полетіли в напрямку Бєлгородської обл. та окупованої Донеччини" , – йдеться в повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.