Россияне атаковали Украину "Шахедами" и баллистикой: как отработала ПВО

В ночь на 3 сентября российские войска ударили по Украине беспилотниками типа Shahed, баллистикой и управляемой авиаракетой. Силы противовоздушной обороны сбили 27 "Шахедов", остальные дроны локационно потеряны или улетели на контролируемую РФ территорию.

Об этом сообщают﻿ Воздушные силы ВСУ.

В целом оккупанты запустили три баллистических ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Крыма, управляемую авиационную ракету Х-59/69 из Курской области РФ и 35 ударных БпЛА типа Shahed-131/136 (районы пусков - Курская область РФ и мыс Чауда, Крым).

"В результате противовоздушного боя сбито 27 ударных БпЛА Shahed-131/136, шесть – локационно потеряны, информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Еще два вражеских беспилотника полетели в направлении Белгородской обл. и оккупированной Донетчины" , – говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

К отражению воздушного нападения противника привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.