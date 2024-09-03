В Австрії лише 30% українців працевлаштовані – дослідження

Серед громадян України, які проживають в Австрії, працевлаштованими є лише 30%. Про це свідчить дані дослідження, проведеного на замовлення Служби зайнятості Австрії (AMS), повідомляє Укрінформ.

"Приємно, що показники зайнятості українців в Австрії останнім часом знову зросли, але ми все ще не можемо бути задоволені рівнем зайнятості лише близько 30%. І все ще занадто мало переміщених осіб зареєструвалися в AMS як такі, що шукають роботу" , - заявив генеральний директор служби Йоганнес Копф.

Статистичне управління Австрії зазначає, що на початок 2024 року в країні було зареєстровано близько 81 тис. громадян України, дві третини з яких - жінки. Майже половина (45%) з них мешкали у столиці, Відні.

За останніми даними, 6 016 осіб з України зі статусом переміщеної особи зареєстровані у Службі зайнятості, а 21 184 мали офіційне працевлаштування.

Згідно з дослідженням, громадяни України переважно зайняті або частково зайняті у секторі розміщення та харчування, а також у торгівлі, понад третина з них – у Відні.