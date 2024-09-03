В Австрии только 30% украинцев трудоустроены – исследование

Среди граждан Украины, проживающих в Австрии, трудоустроены только 30%. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного по заказу Службы занятости Австрии (AMS), сообщает Укринформ.

"Приятно, что показатели занятости украинцев в Австрии в последнее время снова выросли, но мы все еще не можем быть удовлетворены уровнем занятости лишь около 30%. И все еще слишком мало перемещенных лиц зарегистрировались в AMS как ищущие работу" , - заявил генеральный директор службы Йоханнес Копф.

Статистическое управление Австрии отмечает, что к началу 2024 года в стране было зарегистрировано около 81 тыс. граждан Украины, две трети из которых – женщины. Почти половина (45%) из них проживала в столице, Вене.

По последним данным, 6016 человек из Украины со статусом перемещенного лица зарегистрированы в Службе занятости, а 21184 имели официальное трудоустройство.

Согласно исследованию, граждане Украины преимущественно заняты или частично заняты в секторе размещения и питания, а также в торговле, более трети из них – в Вене.