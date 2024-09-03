Гетманцев пояснив, чому поки що відмовилися від податку на посилки

У Верховній Раді поки що відмовилися від запровадження податків на посилки з-за кордону вартістю менше 150 євро. Але до ідеї повернуться та нададуть перехідний період, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Ця норма знята" , - сказав він.

За його словами, логіка тут така сама, як і з податком на розкіш – він стосується обмеженого кола громадян, фіскальний ресурс невеликий (8 млрд гривень потенційних надходжень за рік).

"Тому від нього відмовились саме в цьому законопроекті, обравши іншу концепцію" , - додав він.

Гетманцев переконаний в тому, "що ми повинні це зробити", не різко, умовно за "один день", а надати перехідний період учасникам ринку.

Обґрунтування податку

Депутат розповів, що основна логіка цього рішення навіть не фіскальна. Логіка полягає в захисті вітчизняного товаровиробника і вітчизняного ритейлу.

"Згідно з заявами, які ми отримали від великих компаній, таких як Intertop, Modna Kasta, Rozetka, вони підуть з ринку щонайдовше в кінці 2025 року через конкуренцію, яку їм створюють великі міжнародні компанії, що використовують згадану пільгу з оподаткування міжнародних посилок, продаючи свій товар через логістичні склади, організовані на території Польщі" , - пояснив Гетманцев.

Гетманцев спростував інформацію, що цю норму пролобіювали великі ритейлери.