Гетманцев объяснил, почему пока отказались от налога на посылки

В Верховной Раде пока отказались от введения налогов на посылки из-за границы стоимостью менее 150 евро. Но к идее вернутся и предоставят переходный период, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Эта норма снята" , - сказал он.

По его словам, логика здесь такая же, как и с налогом на роскошь – он касается ограниченного круга граждан, фискальный ресурс невелик (8 млрд гривен потенциальных поступлений в год).

"Поэтому от него отказались именно в этом законопроекте, выбрав другую концепцию" , – добавил он.

Гетманцев убежден в том, что мы должны это сделать, не резко, условно за один день, а предоставить переходный период участникам рынка.

Обоснование налога

Депутат рассказал, что основная логика этого решения даже не фискальна. Логика состоит в защите отечественного товаропроизводителя и отечественного ритейла.

"Согласно заявлениям, которые мы получили от крупных компаний, таких как Intertop, Modna Kasta, Rozetka, они уйдут с рынка как можно дольше в конце 2025 года из-за конкуренции, которую им создают крупные международные компании, использующие упомянутую льготу по налогообложению международных посылок, продавая свой товар через логистические склады, организованные на территории Польши" , - пояснил Гетманцев.

Гетманцев опроверг информацию, что эту норму пролоббировали крупные ритейлеры.