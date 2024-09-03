Чернігів атакували ударними дронами: що відомо про наслідки атаки

Армія РФ атакувала Чернігів ударними безпілотниками вночі 3 вересня, є постраждалі, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив мер Чернігова Олександр Ломако.

"Цієї ночі силами ППО над містом було збито кілька ворожих безпілотників. З міркувань безпеки не розголошуємо місця приземлення знешкоджених дронів" , — заявив він.

За словами мера, всі об’єкти критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність Чернігова, працюють у штатному режимі.

Двоє людей отримали незначні травми, за допомогою до медиків не зверталися.

Як повiдомлялось, російську повітряну атаку вночі 3 вересня відбивали у 8 областях України.