Чернігів атакували ударними дронами: що відомо про наслідки атаки
Армія РФ атакувала Чернігів ударними безпілотниками вночі 3 вересня, є постраждалі, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив мер Чернігова Олександр Ломако.
"Цієї ночі силами ППО над містом було збито кілька ворожих безпілотників. З міркувань безпеки не розголошуємо місця приземлення знешкоджених дронів", — заявив він.
За словами мера, всі об’єкти критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність Чернігова, працюють у штатному режимі.
Двоє людей отримали незначні травми, за допомогою до медиків не зверталися.
Як повiдомлялось, російську повітряну атаку вночі 3 вересня відбивали у 8 областях України.