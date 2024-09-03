Чернигов атаковали ударными дронами: что известно о последствиях атаки

Армия РФ атаковала Чернигов ударными беспилотниками ночью 3 сентября, есть пострадавшие, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил мэр Чернигова Александр Ломако.

"Этой ночью силами ПВО над городом были сбиты несколько вражеских беспилотников. Из соображений безопасности не разглашаем места приземления обезвреженных дронов" , — заявил он.

По словам мэра, все объекты критической инфраструктуры, обеспечивающие жизнедеятельность Чернигова, работают в штатном режиме.

Два человека получили незначительные травмы, за помощью к медикам не обращались.

Как сообщалось, российскую воздушную атаку ночью 3 сентября отражали в 8 областях Украины.