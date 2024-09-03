50% жителів багатих країн занепокоєні вартістю житла – опитування

Половина респондентів у країнах Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), що об'єднує 37 держав світу з високим доходом громадян і високим індексом людського розвитку, незадоволені вартістю житла.﻿ Про це пише Financial Times, повідомляє Лівий берег.

Дані Gallup, засновані на відповідях понад 37 000 людей у 37 країнах ОЕСР показують, що невдоволення доступністю житла найбільше серед людей молодших 30 років (55%) і віком від 30 до 49 років (56%).

У США майже 60% опитаних сказали, що вони незадоволені наявністю доступного житла. Згідно з індексом Кейс-Шіллера, який враховує ціни на помешкання в 20 найбільших містах США, середня ціна на житло зараз майже на 38% вища, ніж коли президент США Джо Байден вступив на посаду в січні 2021 року.

Згідно з офіційною статистикою, в Англії ціни на житло зараз у вісім разів перевищують середню річну зарплату. Це більш ніж удвічі більше, ніж у 1997 році. Кількість домогосподарств, які живуть у тимчасових помешканнях, в Англії також є рекордно високою.

Близько 30% населення заможних країн також незадоволені системою охорони здоров'я, освітою та громадським транспортом. Незадоволення рівнем життя зросло у 2023 році, але незначно, з 24 до 25 відсотків.

Деякі країни, де вже є дані за 2024 рік, цього року продемонстрували подальше зростання незадоволеності житлом. У Німеччині частка тих, хто незадоволений наявністю доступного житла, зросла до нового максимуму в 46%, порівняно з 42% у 2023 році та більш ніж удвічі порівняно з 2012 роком. В Іспанії частка тих, хто незадоволений житла зросла до 62% у 2024 році, що є найвищим показником з часів фінансової кризи.