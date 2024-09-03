50% жителей богатых стран обеспокоены стоимостью жилья – опрос

Половина респондентов в странах Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), объединяющая 37 государств мира с высоким доходом граждан и высоким индексом человеческого развития, недовольна стоимостью жилья. Об этом пишет Financial Times, сообщает Левый берег.

Данные Gallup, основанные на ответах более 37 000 человек в 37 странах ОЭСР, показывают, что недовольство доступностью жилья больше всего среди людей младше 30 лет (55%) и в возрасте от 30 до 49 лет (56%).

В США около 60% опрошенных сказали, что они недовольны наличием доступного жилья. Согласно индексу Кейс-Шиллера, учитывающему цены на жилье в 20 крупнейших городах США, средняя цена на жилье сейчас почти на 38% выше, чем когда президент США Джо Байден вступил в должность в январе 2021 года.

Согласно официальной статистике, в Англии цены на жилье сейчас в восемь раз превышают среднюю годовую зарплату. Это более чем вдвое больше, чем в 1997 году. Количество домохозяйств, живущих во временных жилищах, в Англии также рекордно высоко.

Около 30% населения богатых стран также недовольны системой здравоохранения, образованием и общественным транспортом. Недовольство уровнем жизни выросло в 2023 году, но незначительно, с 24 до 25 процентов.

Некоторые страны, где уже есть данные за 2024 год, в этом году продемонстрировали дальнейший рост недовольства жильем. В Германии доля тех, кто недоволен наличием доступного жилья, выросла до нового максимума в 46% по сравнению с 42% в 2023 году и более чем вдвое по сравнению с 2012 годом. В Испании доля недовольных жилья выросла до 62% в 2024 году, что является самым высоким показателем со времен финансового кризиса.