Гендиректор МАГАТЕ вирушив з візитом на Запорізьку АЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що перебуває на шляху до Запорізької АЕС, повідомляє Укрінформ.

"Я прямую на Запорізьку АЕС (Україна), щоб продовжити нашу допомогу та допомогти запобігти ядерній аварії" , - наголосив Гроссі.

It’s been two years since we established @IAEAorg Support and Assistance Mission to Zaporizhzhya (#ISAMZ) to help ensure nuclear safety and security at Europe's largest NPP.

I’m on my way to Ukraine’s Zaporizhzhya NPP to continue our assistance & help prevent a nuclear accident. pic.twitter.com/GLli4kkRL9 — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 2, 2024

Він нагадав, що минуло два роки відтоді, як було створено місію МАГАТЕ, щоб допомогти забезпечити ядерну безпеку та захищеність на найбільшій у Європі АЕС.

Раніше в МАГАТЕ анонсували візит Гроссі цього тижня для проведення переговорів на високому рівні та оцінки розвитку подій на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), де ядерна безпека залишається нестабільною.

Зазначається, що це буде вже п’ятий раз, коли глава МАГАТЕ перетинає лінію фронту, щоб отримати доступ до ЗАЕС після того, як два роки тому, 1 вересня 2022 року, там було створено постійну місію МАГАТЕ для моніторингу ядерної безпеки.

Загалом для Гроссі це буде вже 10-й візит до України з початку повномасштабного вторгнення РФ в лютому 2022 року.

Запорізька атомна станція є однією з найбільших в Європі. У березні 2022 року станцію захопили російські військові. Наразі на території станції перебуває велика кількість російських військових, там також багато зброї. З території станції ведеться обстріл протилежного берега колишнього Каховського водосховища - Нікополя.