Гендиректор МАГАТЭ отправился с визитом на Запорожскую АЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что находится на пути в Запорожскую АЭС, сообщает Укринформ.
"Я направляюсь на Запорожскую АЭС (Украина), чтобы продолжить нашу помощь и помочь предотвратить ядерную аварию", - подчеркнул Гросси.
Он напомнил, что прошло два года с момента создания миссии МАГАТЭ, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность и защищенность на крупнейшей в Европе АЭС.
Ранее в МАГАТЭ анонсировали визит Гросси на этой неделе для проведения переговоров на высоком уровне и оценки развития событий на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), где ядерная безопасность остается нестабильной.
Отмечается, что это будет уже в пятый раз, когда глава МАГАТЭ пересекает линию фронта, чтобы получить доступ в ЗАЭС после того, как два года назад, 1 сентября 2022 года, там была создана постоянная миссия МАГАТЭ для мониторинга ядерной безопасности.
В общем, для Гросси это будет уже 10-й визит в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.
Запорожская атомная станция является одной из самых больших в Европе. В марте 2022 станцию захватили российские военные. На территории станции находится большое количество российских военных, там также много оружия. С территории станции ведется обстрел противоположного берега бывшего Каховского водохранилища – Никополя.