Гендиректор МАГАТЭ отправился с визитом на Запорожскую АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что находится на пути в Запорожскую АЭС, сообщает Укринформ.

"Я направляюсь на Запорожскую АЭС (Украина), чтобы продолжить нашу помощь и помочь предотвратить ядерную аварию" , - подчеркнул Гросси.

Это будет два года назад, установленный @IAEAorg вспомогательный и интеллектуальный менеджмент в Запорожье ( #ISAMZ ), чтобы помочь обеспечить энергию безопасности и безопасности в Европейском Великом НПП.

Им по моему пути в Украину в Запорожье NPP ведет наше обучение и помогает преследовать nuclear accident. pic.twitter.com/GLli4kkRL9 — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 2, 2024

Он напомнил, что прошло два года с момента создания миссии МАГАТЭ, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность и защищенность на крупнейшей в Европе АЭС.

Ранее в МАГАТЭ анонсировали визит Гросси на этой неделе для проведения переговоров на высоком уровне и оценки развития событий на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), где ядерная безопасность остается нестабильной.

Отмечается, что это будет уже в пятый раз, когда глава МАГАТЭ пересекает линию фронта, чтобы получить доступ в ЗАЭС после того, как два года назад, 1 сентября 2022 года, там была создана постоянная миссия МАГАТЭ для мониторинга ядерной безопасности.

В общем, для Гросси это будет уже 10-й визит в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

Запорожская атомная станция является одной из самых больших в Европе. В марте 2022 станцию захватили российские военные. На территории станции находится большое количество российских военных, там также много оружия. С территории станции ведется обстрел противоположного берега бывшего Каховского водохранилища – Никополя.