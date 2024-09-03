У Києві погіршилася якість повітря: у КМВА назвали причину

Через пожежі в екосистемах у Києві 3 вересня спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. Про це йдеться у повідомленні Київської міської державній адміністрації, повідомляє Ліга.net.

Погіршення якості повітря може бути викликане пожежами в екосистемах, зокрема горінням торфу в шести осередках площею 3,74 га в Броварському районі Київської області.

За даними КМДА, це також може бути причиною неприємного запаху в столиці, оскільки вітер дме з північного сходу.

На 08:00 3 вересня рівень забруднення повітря в Києві оцінюється як середній. Радіаційний фон у місті залишається в межах норми, згідно з повідомленням Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.