В Киеве ухудшилось качество воздуха: в КГВА назвали причину

Из-за пожаров в экосистемах в Киеве 3 сентября наблюдается временное ухудшение качества воздуха. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, сообщает Лига.net.

Ухудшение качества воздуха может быть вызвано пожарами в экосистемах, в частности, горением торфа в шести очагах площадью 3,74 га в Броварском районе Киевской области.

По данным КГГА, это также может быть причиной неприятного запаха в столице, поскольку ветер дует с северо-востока.

К 08:00 3 сентября уровень загрязнения воздуха в Киеве оценивается как средний. Радиационный фон в городе остается в пределах нормы, согласно сообщению Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.