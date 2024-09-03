В РФ банки відмовляються проводити платежі до Китаю без гарантії прийому – ЗМІ
Російські імпортери зіткнулися з новою проблемою при переведенні платежів до Китаю: банки, які зберігають можливість відправляти кошти в китайські кредитні організації, почали вимагати письмові запевнення про те, що гроші будуть прийняті. Про це пише російське видання "Ведомости", повідомляє Економічна правда.
Як розповіли знайомі із ситуацією джерела,, щоб заздалегідь дізнатися про долю платежу, китайський постачальник зв'язується з менеджером свого банку, описує деталі і запитує, чи той прийме гроші. Цю інформацію постачальник передає російському партнеру, а той письмово підтверджує своєму банку, що пройде платіж.
Ця схема поширюється, зокрема, на платежі в юанях за несанкційні товари, зазначив співрозмовник "Ведомостей".
Згідно з іншим джерелом видання, прохання підтвердити отримання платежу пов'язані з тим, що китайські банки часто повертають оплату через ризик потрапити під вторинні санкції.
Повернення коштів — це тривала процедура, яка нервує клієнтів і призводить до втрат при конвертації валюти, зазначають голова Ради з розвитку зовнішньої торгівлі та міжнародних економічних відносин Максим Черешнєв та гендиректор АТ "Перша група" Олексій Порошин.
Однак далеко не всі китайські постачальники мають можливість уточнити інформацію приватними каналами в банку, говорить гендиректор юрфірми SinoRuss Сурана Раднаєва. За її словами, це неофіційна послуга, і в серйозних банках ніхто нікому нічого не може гарантувати. Проходження платежу насамперед залежить від категорії товару, суми угоди та одержувача товару у Росії, зазначила вона.
Ситуація з платежами з Росії до Китаю різко погіршилася у грудні 2023 року, коли президент США Джо Байден підписав указ про вторинні санкції, у тому числі проти іноземних банків, за сприяння угодам з підсанкціонованими особами та постачанням російському ОПК.
Після цього великі китайські банки перестали приймати платежі із Росії, зокрема у юанях. Невеликі регіональні банки приєдналися до них у липні та серпні цього року. Таким чином, понад 98% китайських кредитних організацій зараз не приймають платежі від російських компаній.