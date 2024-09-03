В РФ банки отказываются проводить платежи в Китай без гарантии приема – СМИ

Российские импортеры столкнулись с новой проблемой при переводе платежей в Китай: банки, сохраняющие возможность отправлять средства в китайские кредитные организации, потребовали письменные заверения о том, что деньги будут приняты.﻿ Об этом пишет российское издание "Ведомости", сообщает Экономическая правда.

Как рассказали знакомые с ситуацией источники, чтобы заранее узнать судьбу платежа, китайский поставщик связывается с менеджером своего банка, описывает детали и спрашивает, примет ли тот деньги. Эту информацию поставщик передает российскому партнеру, а тот в письменном виде подтверждает своему банку, что пройдет платеж.

Эта схема распространяется в частности на платежи в юанях за несанкционные товары, отметил собеседник "Ведомостей".

Согласно другому источнику издания, просьба подтвердить получение платежа связана с тем, что китайские банки часто возвращают оплату из-за риска попасть во вторичные санкции.

Возврат средств — это длительная процедура, которая нервничает клиентов и приводит к потерям при конвертации валюты, отмечают председатель Совета по развитию внешней торговли и международным экономическим отношениям Максим Черешнев и гендиректор АО "Первая группа" Алексей Порошин.

Однако далеко не все китайские поставщики имеют возможность уточнить информацию по частным каналам в банке, говорит гендиректор юрфирмы SinoRuss Сурана Раднаева. По ее словам, это неофициальная услуга и в серьезных банках никто никому ничего не может гарантировать. Прохождение платежа в первую очередь зависит от категории товара, суммы сделки и получателя товара в России, отметила она.

Ситуация с платежами из России в Китай резко ухудшилась в декабре 2023 года, когда президент США Джо Байден подписал указ о вторичных санкциях, в том числе против иностранных банков, при содействии соглашениям с подсанкционированными лицами и поставкам российскому ОПК.

После этого крупные китайские банки перестали принимать платежи из России, в том числе в юанях. Небольшие региональные банки присоединились к ним в июле и августе этого года. Таким образом, более 98% китайских кредитных организаций сейчас не принимают платежи от российских компаний.