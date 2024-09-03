Єменські хусити атакували два нафтові танкери у Червоному морі

Єменські хусити, підтримувані Іраном, 2 вересня атакували два нафтові танкери в Червоному морі, повідомили американські військові, назвавши атаки "безрозсудними терористичними актами", повідомляє Радіо Свобода.

Атак зазнали танкер Amjad, що йшов під прапором Саудівської Аравії, і танкер Blue Lagoon I під прапором Панами.

Центральне командування США повідомило, що хусити атакували танкери двома балістичними ракетами і безпілотником-камікадзе. Згідно з заявою командування, Amjad перевозив близько двох мільйонів барелей нафти.

В окремій заяві Центрального командування США йдеться, що американські військові успішно знищили дві ракетні системи в підконтрольному хуситам районі Ємену, які "становили безпосередню загрозу" американським та коаліційним силам, а також торговим судам у регіоні.

Ісламське радикальне угруповання хуситів "Ансар Алла" контролює північну частину Ємену, включно з частиною морського узбережжя. Створений ними уряд не визнаний більшістю країн світу.

Хусити завдають ударів ракетами та безпілотниками по суднах у Червоному морі з листопада 2023 року. Вони стверджують, що діють на знак солідарності з палестинцями у Секторі Гази, на території якого Ізраїль веде бойові дії у відповідь на напад "Хамасу" (угруповання визнане терористичною організацією у США та ЄС) 7 жовтня 2023 року.

Хусити атакували понад 80 суден з початку війни у Газі. Бойовики захопили одне судно і потопили ще два, загинули четверо моряків.

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