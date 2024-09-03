Йеменские хуситы атаковали два нефтяных танкера в Красном море

Йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, 2 сентября атаковали два нефтяных танкера в Красном море, сообщили американские военные, назвав атаки "безрассудными террористическими актами", сообщает Радио Свобода.

Атак испытали танкер Amjad, шедший под флагом Саудовской Аравии, и танкер Blue Lagoon I под флагом Панамы.

Центральное командование США сообщило, что хуситы атаковали танкеры двумя баллистическими ракетами и беспилотником-камикадзе. Согласно заявлению командования, Amjad перевозил около двух миллионов баррелей нефти.

В отдельном заявлении Центрального командования США говорится, что американские военные успешно уничтожили две ракетные системы в подконтрольном хуситам районе Йемена, которые "составляли непосредственную угрозу" американским и коалиционным силам, а также торговым судам в регионе.

Исламская радикальная группировка хуситов "Ансар Алла" контролирует северную часть Йемена, включая часть морского побережья. Создано ими правительство не признано большинством стран мира.

Хуситы наносят удары ракетами и беспилотниками по судам в Красном море с ноября 2023 года. Они утверждают, что действуют в знак солидарности с палестинцами в Секторе Газы, на территории которого Израиль ведет боевые действия в ответ на нападение "Хамаса" (группировка признана террористической организацией в США и ЕС) 7 октября 2023 года.

Хуситы атаковали более 80 судов с начала войны в Газе. Боевики захватили одно судно и потопили еще два, погибли четыре моряка.

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