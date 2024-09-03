Жінки частіше підтримують кандидатуру Гарріс в опитуваннях, ніж Трампа

Американська віцепрезидентка Камала Гарріс збільшила розрив з кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом серед жінок, а це може стати ключовим фактором на майбутніх виборах. Про це пише The Hill із посиланням на результати низки опитувань, повідомляє Європейська правда.

За результатами опитування ABC News/Ipsos, Гарріс випередила Трампа серед жінок з відривом у 54% до 41%, натомість республіканець випередив віцепризедентку з результатом 51% проти 46% серед чоловіків.

Журналісти зауважили, що перед Національним з'їздом Демократичної партії минулого місяця Гарріс випереджала Трампа на 6% серед цієї демографічної групи.

Серед дорослих та зареєстрованих виборців Гарріс випередила Трампа зі співвідношенням 50% до 46%, а серед потенційних виборців Гарріс випередила Трампа з результатом 52% до 46%. За індексом опитувань The Hill і Decision Desk HQ, Гарріс випереджає Трампа на 4,1 пункту по всій країні.

Водночас, за результатами нового опитування, після з'їзду Демократичної партії Гарріс не побачила значного зростання загальної підтримки, хоча і зберегла незначну перевагу над Трампом у загальнонаціональному рейтингу.

За словами соціологів, гендерний розрив між Гарріс і Трампом зменшився порівняно з останніми виборами. Починаючи з 1996 року цей розрив, як правило, становив близько 19% за результатами екзитполів.

Нагадаємо, 30 серпня повідомлялося, що Гарріс лідирує чи йде поруч із Трампом у кожному із семи ключових штатів, які, як вважається, вирішуватимуть долю виборів.