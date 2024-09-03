Женщины чаще поддерживают кандидатуру Харрис в опросах, чем Трампа

Американская вице-президент Камала Харрис увеличила разрыв с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом среди женщин, а это может стать ключевым фактором на предстоящих выборах. Об этом пишет The Hill со ссылкой на результаты ряда опросов, сообщает Европейская правда.

По результатам опроса ABC News/Ipsos, Харрис опередила Трампа среди женщин с отрывом в 54% до 41%, республиканец же опередил вице-призидента с результатом 51% против 46% среди мужчин.

Журналисты отметили, что перед Национальным съездом Демократической партии в прошлом месяце Харрис опережала Трампа на 6% среди этой демографической группы.

Среди взрослых и зарегистрированных избирателей Харрис опередила Трампа с соотношением 50% до 46%, а среди потенциальных избирателей Харрис опередила Трампа с 52% до 46%. По индексу опросов The Hill и Decision Desk HQ, Харрис опережает Трампа на 4,1 пункта по всей стране.

В то же время, по результатам нового опроса, после съезда Демократической партии Харрис не увидела значительного роста всеобщей поддержки, хотя и сохранила незначительное преимущество над Трампом в общенациональном рейтинге.

По словам социологов, гендерный разрыв между Харрис и Трампом уменьшился по сравнению с последними выборами. Начиная с 1996 г. этот разрыв, как правило, составлял около 19% по результатам экзит-полов.

Напомним, 30 августа сообщалось, что Гаррис лидирует или идет рядом с Трампом в каждом из семи ключевых штатов, которые, как считается, будут решать судьбу выборов.