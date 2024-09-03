Зеленський може звільнити заступника голови ОП Шурму – джерела

В Офісі президента найближчими днями можуть звільнити заступника голови ОП Ростислава Шурму, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили співрозмовники "УП" в оточенні президента та в Кабміні.

Пряма мова джерела УП з команди Зеленського:

"Ростик готується йти на вихід. Він давно цього хотів, а зараз так склалися обставини, що президент його готовий відпустити".

Водночас інші співрозмовники УП повідомляють, що найбільш ймовірним кандидатом на заміну Шурми на Банковій розглядають міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

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