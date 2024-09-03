Зеленський може звільнити заступника голови ОП Шурму – джерела
В Офісі президента найближчими днями можуть звільнити заступника голови ОП Ростислава Шурму, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомили співрозмовники "УП" в оточенні президента та в Кабміні.
Пряма мова джерела УП з команди Зеленського:
"Ростик готується йти на вихід. Він давно цього хотів, а зараз так склалися обставини, що президент його готовий відпустити".
Водночас інші співрозмовники УП повідомляють, що найбільш ймовірним кандидатом на заміну Шурми на Банковій розглядають міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що ексгендиректор "Запоріжсталі", заступник голови ОП Ростислав Шурма, якого у серпні 2023 року згадували у контексті скандалу з держиваплатами сонячним станціям в окупації, потрапив у команду президента ще кілька років тому і поступово став тією людиною, яка в очах Зеленського "відповідає за всю економіку".