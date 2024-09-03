Зеленский может уволить заместителя главы ОП Шурму – источники

В Офисе президента в ближайшие дни могут уволить заместителя главы ОП Ростислава Шурму, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили собеседники "УП" в окружении президента и в Кабмине.

Прямая речь источника УП из команды Зеленского:

"Ростик готовится идти на выход. Он давно этого хотел, а сейчас так сложились обстоятельства, что президент его готов отпустить".

В то же время другие собеседники УП сообщают, что наиболее вероятным кандидатом на замену Шурмы на Банковой рассматривают министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

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