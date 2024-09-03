Зеленский может уволить заместителя главы ОП Шурму – источники
В Офисе президента в ближайшие дни могут уволить заместителя главы ОП Ростислава Шурму, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщили собеседники "УП" в окружении президента и в Кабмине.
Прямая речь источника УП из команды Зеленского:
"Ростик готовится идти на выход. Он давно этого хотел, а сейчас так сложились обстоятельства, что президент его готов отпустить".
В то же время другие собеседники УП сообщают, что наиболее вероятным кандидатом на замену Шурмы на Банковой рассматривают министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что экс-гендиректор "Запорожстали", заместитель главы ОП Ростислав Шурма, которого в августе 2023 года упоминали в контексте скандала с госдоплатами солнечным станциям в оккупации, попал в команду президента еще несколько лет назад и постепенно стал тем человеком, который в глазах Зеленского "отвечает за всю экономику".