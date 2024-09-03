У Польщі розповіли, чому не заарештували українця, підозрюваного у підриві "Північних потоків"

Міністр юстиції Польщі, генеральний прокурор Адам Боднар заявив, що Польща не могла виконати європейський ордер на арешт громадянина України, підозрюваного в саботажі газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2", оскільки його не було в Польщі. Про це він сказав в ефірі Radio Zet, повідомляє Європейська правда.

Наприкінці серпня цього року німецьке видання Der Spiegel повідомило, що громадянин України, якого підозрюють у диверсіях на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2", втік з Польщі на українському дипломатичному автомобілі і раніше безперешкодно проїхав через територію Німеччини.

У Берліні переконані, що влада Варшави попередила розшукуваного, повідомляють німецькі ЗМІ. "Німецький уряд (...) розлючений на Варшаву" , – пише тижневик, додаючи, що люди, пов'язані з німецькими службами безпеки, кажуть, що вони "не забудуть полякам цього".

У перший тиждень червня німецький суд видав ордер на арешт українця, і він був негайно внесений до німецької бази даних розшукуваних осіб. 21 червня Німеччина направила до Польщі європейський ордер на арешт., але заплановане затримання в Польщі не відбулося.

В ефірі Radio Zet міністра юстиції запитали, чи правда, що Польща відмовилася передати Німеччині українського водолаза, якого підозрюють у підриві газопроводу "Північний потік".

Боднар відповів, що "місцезнаходження цієї особи на території Республіки не встановлено".

"З боку німецьких служб були вжиті заходи, однак ці заходи не могли бути реалізовані у зв'язку з тим, що цього пана не було на польській території" , – додав він.

Нагадаємо, 15 серпня газета The Wall Street Journal повідомила, що до підриву газогону у Балтійському морі причетні українські топпосадовці. Зокрема, президент Володимир Зеленський нібито схвалив операцію з підриву "Північних потоків", а потім безуспішно намагався її скасувати. Операція нібито пройшла під наглядом колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.