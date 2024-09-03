В Польше рассказали, почему не арестовали украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Министр юстиции Польши, генеральный прокурор Адам Боднарь заявил, что Польша не могла выполнить европейский ордер на арест гражданина Украины, подозреваемого в саботаже газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", поскольку его не было в Польше. Об этом он сказал в эфире Radio Zet, сообщает Европейская правда.

В конце августа этого года немецкое издание Der Spiegel сообщило, что гражданин Украины, подозреваемый в диверсиях на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", скрылся из Польши на украинском дипломатическом автомобиле и ранее беспрепятственно проехал через территорию Германии.

В Берлине убеждены, что власти Варшавы предупредили разыскиваемого, сообщают немецкие СМИ. "Немецкое правительство (...) взбешено на Варшаву" , - пишет еженедельник, добавляя, что люди, связанные с немецкими службами безопасности, говорят, что они "не забудут поляков этого".

В первую неделю июня немецкий суд выдал ордер на арест украинца, и он был немедленно внесен в немецкую базу данных разыскиваемых лиц. 21 июня Германия направила в Польшу европейский ордер на арест, но запланированное задержание в Польше не произошло.

В эфире Radio Zet министра юстиции спросили, правда ли, что Польша отказалась передать Германии украинского водолаза, подозреваемого в подрыве газопровода "Северный поток".

Боднар ответил, что "местонахождение этого лица на территории Республики не установлено".

"Со стороны немецких служб были приняты меры, однако эти меры не могли быть реализованы в связи с тем, что этого господина не было на польской территории" , - добавил он.

Напомним, 15 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что к подрыву газопровода в Балтийском море причастны украинские топ-чиновники. В частности президент Владимир Зеленский якобы одобрил операцию по подрыву "Северных потоков", а затем безуспешно пытался ее отменить. Операция якобы прошла под наблюдением бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.