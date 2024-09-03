Візит Путіна до Монголії: в Улан-Баторі протестувальники розгорнули прапор України

Поліція та силовики заважають протестувальникам тримати український прапор під час візиту президента Росії Володимира Путіна в Улан-Батор, Монголія, 3 вересня 2024 року, повідомляє Радіо Свобода.

Mongolia probably has the worst geopolitical position in modern history, surrounded on all sides by the Russian and Chinese empires. So I want to commend the bravery of this small group of Mongolians who stood against Putin's state visit pic.twitter.com/B5W78E6y22 — Drew Pavlou ???????????????????????????????? (@DrewPavlou) September 3, 2024

Монгольські чиновники розгорнули червону доріжку та вилаштували почесну варту для російського лідера Володимира Путіна в міжнародному аеропорту Улан-Батора, а президент Монголії Ухнагійн Хурелсух 3 вересня супроводжував гостя до Палацу уряду, де два керівники віддали шану статуї Чингісхана, перш ніж піти всередину для закритих зустрічей.

International law was buried in Mongolia today.



A country that is a member of the International Criminal Court refused to arrest the world's biggest terrorist on the basis of an arrest warrant.



The West just watches helplessly. pic.twitter.com/cOfOtPKLE7 — Jürgen Nauditt ???????????????? (@jurgen_nauditt) September 3, 2024

Це перша поїздка Путіна до Монголії за п’ять років.

Візит відбувається на тлі численних закликів до Монголії виконати ордер Міжнародного кримінального суду (МКС) про арешт Путіна. Міжурядовий судовий орган уже 18 місяців розшукує російського правителя за незаконну депортацію та переміщення дітей з окупованих частин України до Росії.

Монголія приєдналася до МКС у 2003 році.

"Монголія, як і всі інші країни, має право розвивати свої міжнародні зв’язки відповідно до власних інтересів. Однак існує ордер на арешт Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом" , – заявила речниця Єврокомісії Набіла Массралі.

Російський опозиційний політичний активіст Володимир Кара-Мурза, якого минулого місяця було звільнено з російської в’язниці в результаті великого обміну між РФ та Заходом, каже, що монгольська влада "має заарештувати" Путіна.

Візит Путіна присвячений 85-й річниці перемоги радянських і монгольських військ над японською армією на Халхін-Голі в 1939 році. 3 вересня російський лідер бере участь у великій церемонії з нагоди цієї події.

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