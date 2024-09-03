Визит Путина в Монголию: в Улан-Баторе протестующие развернули флаг Украины
Полиция и силовики мешают протестующим держать украинский флаг во время визита президента России Владимира Путина в Улан-Батор, Монголия, 3 сентября 2024 года, сообщает Радио Свобода.
Монгольские чиновники развернули красную дорожку и устроили почетный караул для российского лидера Владимира Путина в международном аэропорту Улан-Батора, а президент Монголии Ухнагийн Хурелсух 3 сентября сопровождал гостя во Дворец правительства, где два руководителя отдали честь статуи Чингисхана.
Это первая поездка Путина в Монголию за пять лет.
Визит проходит на фоне многочисленных призывов в Монголию выполнить ордер Международного уголовного суда (МКС) об аресте Путина. Межправительственный судебный орган уже 18 месяцев разыскивает российского правителя за незаконную депортацию и перемещение детей из оккупированных частей Украины в Россию.
Монголия присоединилась к МКС в 2003 году.
"Монголия, как и все другие страны, имеет право развивать свои международные связи в соответствии с собственными интересами. Однако существует ордер на арест Путина, изданный Международным уголовным судом", – заявила представитель Еврокомиссии Набила Массрали.
Российский оппозиционный политический активист Владимир Кара-Мурза, который в прошлом месяце был освобожден из российской тюрьмы в результате большого обмена между РФ и Западом, говорит, что монгольские власти "должны арестовать" Путина.
Визит Путина посвящен 85-й годовщине победы советских и монгольских войск над японской армией на Халхин-Голе в 1939 году. 3 сентября российский лидер участвует в большой церемонии по случаю этого события.
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