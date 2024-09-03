Українська компанія представила новий бронеавтомобіль

Компанія "Українська бронетехніка" представила новий бронеавтомобіль "Варта 2" Міжнародній виставці оборонної промисловості MSPO 2024 у Кельце (Польща).

Бойова броньована колісна машина "Варта 2" створена на базі шасі Base. Автомобіль має повну масу 14 тонн та може розвивати швидкість 110 кілометрів на годину.

"Це абсолютно нова машина, яка розроблялася з врахуванням десятирічного досвіду компанії, потреб військових та умов сучасної війни. Автомобіль може перевозити 10 членів екіпажу. Бронемашина оснащена бойовим модулем "Січ" з 30 мм автоматичною гарматою, що надає їй потужну вогневу міць, необхідну для підтримки піхоти та знищення бронетехніки противника" , - розповів генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка".

Клас балістичного захисту бронеавтомобіля повністю відповідає натовському STANAG 3, протимінний захист 3a/3b. Автомобіль також оснащений протимінними сидіннями та сучасними системами безпеки, які забезпечують максимальний рівень захисту екіпажу. Зокрема, в автомобілі встановлено систему підвісної підлоги, яка захищає екіпаж від перевантажень під час підриву.

Фото: facebook.com/ukrainianarmor

"Варта 2" обладнана сучасними системами світломаскування та інтегрованою системою фільтрації повітря, яка забезпечує захист військових від хімічних та біологічних загроз. Встановлений програмно-апаратний комплекс "ICoMWare" забезпечує ситуаційну обізнаність та інформаційну підтримку командира підрозділу через захищену Mesh-мережу з використанням широкосмугових радіостанцій DTC.

Завдяки незалежній підвісці та системі CTIS, "Варта 2" здатна розвивати високу швидкість та долати перешкоди.