Украинская компания представила новый бронеавтомобиль

Компания "Украинская бронетехника" представила новый бронеавтомобиль "Варта 2" Международной выставке оборонной промышленности MSPO 2024 в Кельце (Польша).

Боевая бронированная колесная машина "Варта 2" создана на базе шасси Base. Автомобиль имеет полную массу 14 тонн и может развивать скорость 110 километров в час.

"Это совершенно новая машина, которая разрабатывалась с учетом десятилетнего опыта компании, потребностей военных и условий современной войны. Автомобиль может перевозить 10 членов экипажа. Бронемашина оснащена боевым модулем "Сич" с 30 мм автоматической пушкой, что придает ей мощную огневую мощь, необходимо поддержки пехоты и уничтожение бронетехники противника" , – рассказал генеральный директор ООО "Украинская бронетехника".

Класс баллистической защиты бронеавтомобиля полностью соответствует натовскому STANAG 3, противоминной защите 3a/3b. Автомобиль также оснащен противоминными сиденьями и современными системами безопасности, обеспечивающими максимальный уровень защиты экипажа. В частности, в автомобиле установлена система подвесного пола, защищающая экипаж от перегрузок при подрыве.

Фото: facebook.com/ukrainianarmor

"Варта 2" оборудована современными системами светомаски и интегрированной системой фильтрации воздуха, которая обеспечивает защиту военных от химических и биологических угроз. Установленный программно-аппаратный комплекс ICoMWare обеспечивает ситуационную осведомленность и информационную поддержку командира подразделения через защищенную Mesh-сеть с использованием широкополосных радиостанций DTC.

Благодаря независимой подвеске и системе CTIS, "Варта 2" способна развивать высокую скорость и преодолевать препятствия.