Windows 11 стала найпопулярнішою системою серед користувачів Steam

Згідно з останніми даними Steam Hardware Survey за серпень, Windows 11 стала найпопулярнішою операційною системою серед користувачів платформи, повідомляє Ліга.net.

ОС показала значне зростання і завоювала додаткові 3,36% ринку. Таке збільшення популярності Windows 11 відбулося внаслідок переходу користувачів із Windows 10, яка втратила 3,07% своєї частки. Windows 11 майже досягла 50% серед геймерів Steam після трьох років на ринку й активного просування.

Водночас Microsoft планує припинити підтримку Windows 10 після 14 жовтня 2025 року, що спонукає багатьох користувачів замислитися про перехід на новішу версію ОС.

Разом з тим частка MacOS трохи знизилася до 1,30%, а частка Linux впала на 0,16% до 1,92%. Водночас зросла популярність відеокарти Nvidia RTX 4060 для ноутбуків, яка посіла друге місце серед найпопулярніших відеокарт, поступаючись лише RTX 3060.

Українська мова залишається 14-ю за популярністю серед усіх користувачів Steam, її використовують 0,60% гравців. Найбільш популярною мовою є китайська, яка охоплює 35% користувачів платформи, обганяючи англійську на майже 4%.