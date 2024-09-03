Windows 11 стала самой популярной системой среди пользователей Steam
Согласно последним данным Steam Hardware Survey за август, Windows 11 стала самой популярной операционной системой среди пользователей платформы, сообщает Лига.net.
ОС показала значительный рост и завоевала дополнительные 3,36% рынка. Такое увеличение популярности Windows 11 произошло за счет перехода пользователей с Windows 10, потерявшей 3,07% своей доли. Windows 11 почти достигла 50% среди геймеров Steam после трех лет на рынке и активного продвижения.
В то же время Microsoft планирует прекратить поддержку Windows 10 после 14 октября 2025, что побуждает многих пользователей задуматься о переходе на более новую версию ОС.
Вместе с тем доля MacOS немного снизилась до 1,30%, а доля Linux упала на 0,16% до 1,92%. В то же время возросла популярность видеокарты Nvidia RTX 4060 для ноутбуков, занявшей второе место среди самых популярных видеокарт, уступая лишь RTX 3060.
Украинский язык остается 14-м по популярности среди всех пользователей Steam, его используют 0,60% игроков. Наиболее популярным языком является китайский, который охватывает 35% пользователей платформы, обгоняя английский почти на 4%.