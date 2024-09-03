Цьогорічне літо стало другим рекордним за час спостережень

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середня температура повітря цьогорічного літа у Києві склала +23 градуси Цельсія, що на 2,6 градуса перевищило кліматичну норму, повідомляє Радіо Свобода.

З 1881 року це друге місце серед найспекотніших у столиці України – після літа 2010 року (23,7 градуса). Найбільше позитивне відхилення від кліматичної норми було у липні (3 градуси рівно).

"Найхолодніше було 14 серпня, коли температура під ранок опустилась до +13,4°C, а найспекотнішим та рекордним виявилось 16 липня, коли температура після полудня піднялась до +36,0°C. За літо встановлено 18 температурних рекордів, 14 з них у липні, решта – в серпні" , – відзначають науковці.

Кількість опадів за літо на проспекті Науки в Києві склала 211 мм, або 107% середньобагаторічних показників. Найбільше їх випало у червні – майже дві місячні норми.

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