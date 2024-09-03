Лето в этом году стало вторым рекордным за время наблюдений

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, средняя температура воздуха нынешним летом в Киеве составила +23 градуса Цельсия, что на 2,6 градуса превысило климатическую норму, сообщает Радио Свобода.

С 1881 года это второе место среди самых жарких в столице Украины после лета 2010 года (23,7 градуса). Наибольшее положительное отклонение от климатической нормы было в июле (3 градуса равно).

"Холоднее всего было 14 августа, когда температура под утро опустилась до +13,4°C, а самым жарким и рекордным оказалось 16 июля, когда температура после полудня поднялась до +36,0°C. За лето установлено 18 температурных рекордов, 14 из них в июле, остальные – в августе" , – отмечают ученые.

Количество осадков за лето на проспекте Науки в Киеве составило 211 мм или 107% среднемноголетних показателей. Больше всего их выпало в июне – почти две месячные нормы.

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