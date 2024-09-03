Рада провалила голосування щодо збільшення податків

Верховна Рада провалила голосування у першому читанні за законопроєкт зі збільшення податків, які мали залучити 30 млрд гривень до бюджету, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, за відповідне рішення проголосувало лише 224 нардепи, з необхідного мінімуму у 226 голосів.

Законопроєкт відправили на повторне перше читання.

За словами голови Комітету з питань фінансів Данила Гетманцева, ймовірність недофінансування армії зросла кратно.

"Колеги, що не підтримали законопроєкт згідні фінансувати чужу армію замість своєї", - обурився нардеп.

Нагадаємо:

Фінансовий комітет рекомендував скорочений урядовий законопроєкт з підвищення податків до першого читання у Верховній Раді.

У новій версії податкового законопроєкту прибрали деякі пункти оподаткування і додали нові - 50% податку на прибуток для банків на 2024 рік та підвищення його до 25% для небанківських фінкомпаній.

Міністерство фінансів знизило очікування надходжень від законопроєкту №11416-д про підвищення податків зі 125 млрд грн до 57,5 млрд.

Врешті, в урядовому законопроєкті з підвищення податків знову скасували деякі норми: запланований ресурс у 125 мільярдів гривень зменшився у 4 рази - до 30 мільярдів.