Рада провалила голосование по увеличению налогов

Верховная Рада провалила голосование в первом чтении за законопроект по увеличению налогов, которые должны были привлечь 30 млрд гривен в бюджет, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, за соответствующее решение проголосовало лишь 224 нардепа, из необходимого минимума в 226 голосов.

Законопроект отправили на повторное первое чтение.

По словам главы Комитета по вопросам финансов Даниила Гетманцева, вероятность недофинансирования армии возросла кратно.

"Коллеги, которые не поддержали законопроект согласны финансировать чужую армию вместо своей", - возмутился нардеп.

Напомним:

Финансовый комитет рекомендовал сокращенный правительственный законопроект по повышению налогов к первому чтению в Верховной Раде.

В новой версии налогового законопроекта убрали некоторые пункты налогообложения и добавили новые - 50% налога на прибыль для банков на 2024 год и повышение его до 25% для небанковских финкомпаний.

Министерство финансов снизило ожидания поступлений от законопроекта №11416-д о повышении налогов со 125 млрд грн до 57,5 млрд.

Наконец, в правительственном законопроекте по повышению налогов снова отменили некоторые нормы: запланированный ресурс в 125 млрд гривен уменьшился в 4 раза - до 30 млрд.