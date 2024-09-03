У МЗС Китаю заявили, що підтримують участь Туреччини у БРІКС

Китай підтримує участь більшої кількості країн-однодумців у співпраці в рамках БРІКС, зокрема й Туреччини. Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, коментуючи повідомлення ЗМІ про наміри Туреччини вступити до об’єднання, повідомляє Укрінформ.

"Китай готовий разом з іншими країнами-членами БРІКС продовжувати розвивати дух відкритості, інклюзивності та взаємовигідного співробітництва і ми також готові підтримувати ще більше партнерів-однодумців у тому, щоб вони брали участь у співпраці БРІКС" , - сказала Мао.

За її словами, БРІКС є важливою платформою для співпраці між країнами з ринком, що формується, та країнами, що розвиваються.

Дипломат не назвала Туреччину, найімовірніше, через відсутність офіційної заяви турецького уряду з цього приводу й небажання коментувати припущення ЗМІ, проте з її відповіді можна дійти висновку, що Пекін готовий підтримати Анкару, якщо та звернеться з проханням про членство в БРІКС.

До створеної Бразилією, Росією, Індією, Китаєм та Південною Африкою групи БРІКС 1 січня цього року долучилися Ефіопія, Єгипет, Іран, Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати і її чисельність зросла до 10 учасників.

Країни БРІКС вважаються головним геополітичним суперником блоку G7 провідних розвинутих економік світу і реалізують конкуруючі ініціативи у банківській та фінансовій сферах.