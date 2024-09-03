В МИД Китая заявили, что поддерживают участие Турции в БРИКС

Китай поддерживает участие большего числа стран-единомышленников в сотрудничестве в рамках БРИКС, в том числе Турции. Об этом на брифинге заявила представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя сообщение СМИ о намерениях Турции вступить в объединение, сообщает Укринформ.

"Китай готов вместе с другими странами-членами БРИКС продолжать развивать дух открытости, инклюзивности и взаимовыгодного сотрудничества, и мы также готовы поддерживать еще больше партнеров-единомышленников в том, чтобы они участвовали в сотрудничестве БРИКС" , - сказала Мао.

По ее словам, БРИКС является важной платформой для сотрудничества между странами с формирующимся рынком и развивающимися странами.

Дипломат не назвала Турцию, скорее всего, из-за отсутствия официального заявления турецкого правительства по этому поводу и нежелания комментировать предположения СМИ, однако по ее ответу можно сделать вывод, что Пекин готов поддержать Анкару, если и обратится с просьбой о членстве в БРИКС.

К созданной Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой группе БРИКС 1 января этого года присоединились Эфиопия, Египет, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты и ее численность выросла до 10 участников.

Страны БРИКС считаются главным геополитическим соперником блока G7 ведущих развитых экономик мира и реализуют конкурирующие инициативы в банковской и финансовой сфере.