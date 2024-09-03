У Німеччині партії-коаліційні партнери Шольца втрачають підтримку – опитування

Вільна демократична партія (ВДП) втрачає підтримку по всій країні і наразі не потрапляє до Бундестагу, рейтинги "Зелених" також знизились. Про це свідчать результати опитування Insa, першого після місцевих виборів у землях Саксонія та Тюрингія, повідомляє Європейська правда.

У разі проведення федеральних виборів наступної неділі ВДП могла б отримати лише 4,5% голосів. Це на один відсотковий пункт менше порівняно з попереднім тижнем.

ВДП отримала катастрофічні результати на земельних виборах у Саксонії та Тюрингії. З 1,1% вона не пройшла до земельного парламенту в Тюрингії, а в Саксонії отримала 0,9% голосів.

Зелені також зазнали втрат, впавши до 10,5% (-1,0). На противагу цьому, "Альтернатива для Німеччини" зафіксувала приріст до 19% (+0,5%), а "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW) – 9,5% (+0,5%).

Соціал-демократична партія канцлера Олафа Шольца залишається з незмінною підтримкою на рівні 15%, опозиційний Християнсько-демократичний союз залишається найсильнішою партією з 31,5%. Ліва партія падає до 2,5% (-0,5%) і також втрачає місце в Бундестазі. Інші партії разом мають 7,5% (+1,5).

"Якщо ВДП не зможе подолати п'ятивідсотковий бар'єр, можливості ХДС щодо формування уряду зменшаться. Залишиться лише стара велика коаліція, яка вже не є великою коаліцією" , – заявив директор Insa Герман Бінкерт.

Нагадаємо, у Тюрингії ультраправа "Альтернатива для Німеччини" здобула 32,8% голосів і вперше в історії перемогла на земельних виборах. Її найближчий суперник – консервативний Християнсько-демократичний союз (ХДС) – набрав лише 23,6%.

У Саксонії незначну перевагу здобув ХДС з 31,9%, "АдН" друга з 30,6%. Крім того, після уточнення результатів ультраправі втратили меншість, яка могла б блокувати утворення коаліції без них.